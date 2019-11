Jerzy Bukowski: O właściwą politykę historyczną

damian 4.11.19 10:57

Jestem prawicowcem, a mimo to mnie osobiście nie przeszkadza obecność niektórych PRL-owskich symboli. Czuję się silny mentalnie, więc ich się nie boję. Nie mam powodu ich sie bać. Tym bardziej że są one częścią historii, w której żyliśmy i dorastaliśmy te 45 lat. Niektóre zbyt natrętne sowieckie pomniki, jak pomnik sowieckiego gen. Czerniachowskiego oczywiście słusznie zostały usunięte, ale np. niektóre kameralne pomniczki budzą tylko uśmiech politowania, a ich rola jako świadectwa jest ciągle ważna. Niewątpliwie obowiązkowo burzyłbym takie pomniki na prowincji, bo sa one elementem grajdołkowatości tych miejscowości.



Jestem tez zdecydowanie przeciwny kultowi Danuty Siedzikówny INKI. Ten kult fatalnie rzutuje na obraz prawicy i jej bardzo szkodzi. Przecież to jakaś paranoja narzucać społeczeństwu kult osoby, owszem dzielnej, godnej współczucia, ale nic ponadto.