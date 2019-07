Jerzy Bukowski: Bandyterka, nie polityka

Antonim 26.7.19 8:47

Przypomina mi się taka historia, jak jeden z niezłych zresztą poetów przekonywał robotników w Oświęcimiu, że Boga nie ma, bo gdyby był to by go za samo takie gadanie raził by go piorunem. Wtedy z sali wstał jeden z robotników i dał mu po prostu po mordzie - twierdząc, że do tak małych spraw nie warto Boga angażować.

Wszystko działo się przed wojną, a poeta to Boy-Żeleński. Czy to był wybryk chuligański, czy może jednak zdrowa reakcja. Jeszcze przed wojną nikt nie miał wątpliwości.

Lata okupacji komunistycznej zrobiły swoje -nieprawdaż?