Jarosław Kaczyński: Ten kryzys unaocznił słabość Unii Europejskiej

14.4.20 12:31

Kaczyński! Unia byłaby inna gdyby nie było w unii tylu eurosceptyków, którzy nie pozwalają na rozwój unii. Czepiają się wszyscy, że unia nie pomaga w walce z koronawirusem, ale, jest wspólna polityka rolna, ale nie ma wspólnej polityki zdrowotnej. Z winy eurosceptyków. Tak jest w wielu dziedzinach życia. To przeciwnicy unii, do których należy też Kaczyński, nie pozwalają na rozwój unii. Eurosceptycy będą winni jeśli Chiny przejmą środki produkcji w Europie, a potem na całym świecie. Unia powinna być już dawno federacją, ale to tacy ludzie jak Orban czy Kaczyński torpedują każdy dobry pomysł. Istnieje ryzyko przejęcia w Europie zakładów przemysłowych przez Chińczyków. Jest nawet apel aby nie pozwolić Chińczykom na zakup udziałów co może sie stać po opanowaniu koronawirusa.

Zamiast walczyć z unią skupcie sie na ratowaniu Europy. No chyba, ze wolicie być uzależnieni od komunistycznego pracodawcy.