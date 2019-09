Jarosław Kaczyński: Nie potrzebujemy propagandy, wystarczy nam prawda

- Dzisiaj mamy szczególny dzień. W Warszawie na tzw. Łączce chowani są Żołnierze Wyklęci. Chciałbym poprosić o chwilę ciszy, o oddanie Im hołdu - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Nowym Sączu

- Trzeba zastanowić się, o co walczyli. Walczyli o Wolną Polskę i tę wolną Polskę dzisiaj mamy. Wielu z nich było narodowcami, inni wyznawali idee socjalistyczne, kładli nacisk na zmiany społeczne, byli też chrześcijańscy demokraci, którzy przede wszystkim chcieli, żeby realizować to wszysto, co wynika ze społecznej nauki kościoła. Można postawić pytanie, co z ich dziedzictwa jest ważne dziś dla nas? - zastanawiał się prezes PIS

- Chcemy wolnej Polski, to jest oczywiste. Mamy wolną Polskę, ale ta Polska musi być także bezpieczna i godna - dodawał

- Pan prezydent Andrzej Duda jest dzisiaj w Nowym Jorku. Nasza władza zabiega o bezpieczeństwo Polski i zabiega o zawieranie sojuszy. Wzmacniamy bezpieczeństwo także rozbudowując siły zbrojne. Inni mogą bronić tylko tych, którzy potrafią bronić się sami. Dążymy do tego, by polska armia była na takim poziomie, by mogła bronić się sama. Byśmy mogli być realnym sojusznikiem! Idziemy w tym kierunku z całą energią - mówił Kaczyński

- Każdy kto przypomni sobie wydarzenie sprzed 22 dni, 1 września tego roku w Warszawie, a przedtem w Wieluniu, prezydenta Niemiec, stanięcie na bosaka przed Polakami, to jest sukces naszej polityki. Ci, którzy rządzili przedtem zgadzali się na pedagogię wstydu, a nawet sami ją prowadzimy. My się nie zgadzamy na obrażanie Polaków i w tej walce mamy już sukcesy! - zaznaczył

- Nie chcemy niczego innego, chcemy prawdy o Polskiej historii! Nie potrzebujemy propagandy, nam prawda wystarczy. Prawda buduje godność naszego Narodu, bo nasz Naród w tych najstraszliwszych czasach zachował się godnie - dodał

- Cały nasz wysiłek, by Polska naprawdę się zmieniała jest związany z odrzuceniem tego wszystkiego co w latach 89. - 2015 było złe. Próbowaliśmy to odrzucić przez rząd Olszewskiego, później była próba w 2005 - 2007. Tym razem po tych czterech latach możemy powiedzieć, że Polska się bardzo zmieniła - podkreślał Jarosław Kaczyński

- Naprawialiśmy finanse publiczne, robiliśmy to, co podobno było niemożliwe do zrobienia. Można dzisiaj powiedzieć, że się udało. Mamy podstawę do tego, by formować projekty na przyszłość, nie tylko na kolejną kadencję - mówił

- Myśmy obiecali, że zrobimy i zrobiliśmy. Ta wiarygodność daje nam prawo do tego, by formułować dalej idący program. Chcemy w ciągu dwunastu lat zbudować taką Polskę, że nie będzie ustępować poziomiowi w Unii Europejskiej - dodawał

- Czy otrzymamy szansę, by ten plan podjąć i realizować? W tej sprawie decyzja będzie 13 października. Wtedy społeczeństwo odpowie na pytanie, czy będziemy ten plan realizowali - zaznaczył szef PiS

- Opozycja nie umie kontynuować takiego planu. Na to potrzebne są kwalifikacje. Przy całym szacunku do pani Kidawy - Błońskiej, Beatą Szydło to ona nie jest. O panu Schetynie to już nie wspomnę - podkreślił Kaczyński

- Ta formacja ma różnego rodzaju związki, ona jest ściśle związana z postkomunizmem. Powstała po to, by ten postkomunizm bronić - mówił

- Nasze zwycięstwo będzie zwycięstem dla Polski! - mówił prezes PiS

Fronda.pl