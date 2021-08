Japoński tygodnik katolicki sprofanował wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej

W najnowszym numerze tygodnika „Katorikku Shimbun”, skierowanego do japońskich katolików ukazał się tekst zachwalający berlińskie duszpasterstwo dla osób LGBT. Artykuł został zobrazowany zdjęciem ikony Matki Bożej Częstochowskiej zwieńczonej koroną w barwach tęczy, będącej symbolem środowisk LGBT.

W tej sprawie zainterweniował polonijny duszpasterz z Tokio, dominikanin o. Paweł Janociński. Napisał on list do tygodnika, zwracając uwagę, że już nie pierwszy raz ukazują się w nim treści i obrazy mogące obrażać uczucia religijne katolików. Dominikanin, w liście do redakcji przekonuje, że tęczowe zdjęcie tak ważnej dla Polaków ikony Matki Bożej Częstochowskiej to coś, na co jako polscy katolicy „zgodzić się nie możemy”.

Polonijny duszpasterz z Tokio domaga się od japońskiego tygodnika napisania sprostowania. O. Paweł Janociński posługuje w Japonii już od kilkudziesięciu lat.

ren/KAI