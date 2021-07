,,Januszowy seksizm’’. Polska zdobywa złoto, a dziennikarka Newsweeka… narzeka na stroje zawodniczek

Polska sztafeta mieszana 4x400 m zdobyła dziś złoty medal w Tokio. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński poprawili rekord Europy czasem 3.09,87 i zostali pierwszymi mistrzami olimpijskimi w tej konkurencji. Kiedy cała Polska cieszy się ze zwycięstwa, dziennikarka „Newsweeka” wszczyna dyskusję na temat… różnicy w strojach damskich i męskich reprezentantów.

- „Fantastycznie, że nasi biegacze zdobyli złoto. Fantastycznie panie i panowie się spisali. To ja teraz z pytankiem. Dlaczego do jasnej ciasnej stroje pań i panów się tak zasadniczo różnią. Cztery osoby biegną w jednej sztafecie - panie w majtkach, panowie w spodenkach”

- napisała na Twitterze Dominika Długosz z „Newsweeka”.

Dziennikarce niespodziewanie odpowiedział redaktor naczelny tejże gazety.

- „Śle innych problemów nie ma?’’

- zapytał.

- „Och, mam ich bardzo wiele. Ale akurat stroje na IO są przejawem totalnego, absolutnego i w dodatku dość januszowego seksizmu”

- odpowiedziała Długosz.

- „Nikt nikomu strojów nie narzuca. Dziewczyny noszą to co im się podoba. To gust, nie seksizm. Szukanie dziury w całym to groteska”

- podsumował Lis.

kak/Twitter