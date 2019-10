Janusz Szewczak: Budka znów bez spodni. KO uczciwa jak paragon wstydu

Potwierdził skutecznie opinię o tej partii, że „kłamali, kłamią i będą kłamać”. Rachunek wstydu PO z apteki posła Borysa Budki na 2tys. zł, choć w ryczałcie kosztuje 3,20 zł - to cała prawda o tej formacji: kłamstwo, brak wiedzy i kompetencji, manipulacja i niegospodarność. Nic dziwnego więc, że takim gospodarzom jak PO i Nowoczesna to i kozy nad Wisłą zdechną, a pieniędzy na wypłaty 500 plus zabraknie, choć dostali je na czas.

Wysłać posła PO Borysa Budkę po leki do apteki, to jak polegać na zakupach główki kapusty posłanki PO Gasiuk-Pihowicz. Efekt kabaretowy murowany i manko w portfelu.

Jakby się nie starał poseł PO Borys Budka, hasło „wystarczy nie kraść” będzie przez najbliższe 20-30 lat kojarzyć się nad Wisłą wyłącznie z PO i rządem PO-PSL. No cóż, jak się tak liczy deficyt jak to robi główny ekonomista PO dr Rzońca, płaci za kapustę jak posłanka PO Kamila Gasiuk-Pihowicz, płaci za leki jak poseł PO Borys Budka, to nic dziwnego - jak to mawiał były MF też z PO, J.V.Rostowski: „piniędzy nie ma i nie będzie”. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada pośle Budka. I dobrze, że znów o swej kłamliwej naturze przypomnieliście Polakom. W spodniach czy bez, lepiej jednak nie łgać, bo Polacy was już znają - wy rządzić nie potraficie.



Janusz Szewczak/tysol.pl