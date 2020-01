Janusz Korwin-Mikke: Manipulowaliśmy i narodowcy manipulowali

Korwin uznał, że choć Braun byłby lepszy od Bosaka, to Bosak i tak jest lepszy od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Andrzeja Dudy. "To znakomity kandydat" - ocenił Mikke.

"Myśmy z panem Berkowiczem nie głosowali przeciwko panu Dziamborowi, bo on nie miał szans. Planowaliśmy wycofanie go już wcześniej, a on nagle sobie wyobraził, że chyba ma szanse wygrać i obraził się. Ale nie ma racji" - powiedział polityk.

"Myśmy manipulowali, narodowcy manipulowali, wyszło, jakby nikt nie manipulował. Nawet gdyby nikt nie manipulował to i tak kandydatem byłby pan Bosak" - dodał Korwin.