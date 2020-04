Jan Pospieszalski: Pan Bóg ma prawo nas karać

Nie jestem robotem 19.4.20 19:48

Aniołowie Bożej Sprawiedliwości wykonują teraz swoją pracę:



Wiele niebawem wydarzy się spraw na świecie, a zwłaszcza w Polsce wiele wielkich, spektakularnych cudów. Chcę wam o Polacy oznajmić, że słyszę głos waszego wołania, głos waszej szczerej, gorącej modlitwy. Choć wasi rządzący i większość waszych biskupów was opuścili, służąc po kryjomu złym duchom, Ja was nie opuściłem, Ja wyślę Moich Aniołów, Aniołów Bożej Sprawiedliwości, wszędzie tam, gdzie dzieje się źle, gdzie jest wiele nieprawości. Proście odważnie Bożą Sprawiedliwość, a na pewno was weźmie w Swoją obronę.



Nadchodzi czas, kiedy Królowa Niebios, da rozkaz za zgodą Trójcy Świętej, by na straży rządów w Polsce, tych świeckich, ale i tych duchownych stanęli Aniołowie Bożej Sprawiedliwości, którzy uśmiercą każdego, kto będzie z premedytacją chciał wydać rozkaz przeciwny Woli i Myśli Bożej. Usprawiedliwieniem dla nich będzie jedynie nieświadomość czynienia zła. Tym dam czas na ich poprawę.



Przez Polskę przejdzie kilka fal chorób, wstrząsów i kataklizmów. Boża Sprawiedliwość zburzy wszystkie świątynie i miejsca, gdzie było najwięcej profanacji, za które nie pokutowano. Zło o którym mówię, jeszcze może się nie wydarzyć, lecz potrzeba wiele Mszy Świętych, licznych i dość długich Adoracji Najświętszego Sakramentu, postów, ekspiacji i wynagrodzeń.



Nie zadowolą Mnie jednorazowe akcje, lecz chcę permanentnej zmiany waszych serc i dusz, odwrócenia się od zła, które czynicie, przebaczenia sercem waszym winowajcom. Jeżeli w końcu zaczniecie Mi wiernie służyć, wypełniając to o co proszę, to po niedługim oczyszczeniu sprawię wiele cudów, nawrócą się liczni grzesznicy, zapanują sprawiedliwe rządy, prawo w Polsce stanie się tak dobre, jak Ja tego chcę i pragnę.