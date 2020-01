Jan Pietrzak: Przyjaciel Putina sprywatyzował Holokaust

JS 9.1.20 18:24

Dojdzie jeszcze do tego co mówił red. Michalkiewicz, że to Polska jest winna wybuchowi II, masowych mordów na Polskich obywatelach żydowskiego pochodzenia i stratom w majątkach nie tylko żydów ale i Niemców, Rosjan i Bóg wie kogo jeszcze. Dlaczego ? Bo Polska była słaba ! A to wg p. Michalkiewicza, miało sprowokować państwa ościenne do ataku i rozbioru naszego kraju. A że stawialiśmy opór to i były zniszczenia, masowe niemieckie morderstwa jako kara i to będzie ogłoszone naszą winą ! Bo gdybyśmy zachowali się jak np. Francja to zniszczeń, zbrodni niemieckich by nie było i piękne, nie będące już w Polskich rękach kamienice zachowałyby się do dzisiaj, jak we Francji i może Polacy żydowskiego pochodzenia zachowali by życie ale to od niemieckich planów zależało. Niemcy nie chcieli powrotu Polski jako państwa po I WŚ i to też pewnie wyciągną kiedyś, że gdyby nie pojawienie się Polski nie byłoby II WŚ. A może powiedzieć tak - gdyby nie było Niemiec to nie byłoby I i II WŚ ?

Pozdr.