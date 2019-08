Jan Bodakowski: Lewica hoduje sobie kolejnego postępowego duchownego. ,,Heretyckie'' zabobony o. Gużyńskiego

Jarek 9.8.19 14:06

Tak cenicie Św. Jana Pawła II, to poczytajcie to, wg „Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II” PWE 2014



Wolna wola – atrybut osoby; jedna z jej władz pozwalająca na podejmowanie autonomicznych decyzji.



... Wolna wola osoby wypływa z faktu, że będąc stworzona na obraz Boży (por. Rdz 1,27), została ona obdarzona możliwością poznania i wolnością, która w pełni aktualizuje się w momencie podejmowania wszelkich decyzji. Wolna wola jest władzą zakorzenioną w osobie; rzeczywistością, dzięki której osoba ma świadomość „samoposiadania” i „samostanowienia” siebie (o sobie) oraz decydowania. Jest tym, co osobie „pozwala chcieć” i wybierać; dyspozycją do świadomego celowego regulowania swojego postępowania. Wolna wola stanowi wyraz podmiotowości osoby; potwierdza jej wolność oraz godność. Wolna wola sprawia, że człowiek znajduje się w szczególnej relacji do Boga: Bóg traktuje człowieka jako suwerennego partnera, któremu proponuje przymierze. Dzięki wolnej woli człowiek może przyjąć lub odrzucić Boże propozycje, a nawet sprzeniewierzyć się Jego woli, grzesząc. Dzięki niej osoba podejmuje decyzje dotyczące realizacji czynu. Wolna wola działa podczas wykonywania czynu ludzkiego; obok poznania intelektualnego jest drugim jego integralnym elementem. ...



Św. JPII twierdzi, że: "Wolna wola stanowi wyraz podmiotowości osoby; potwierdza jej wolność oraz godność." - wyjątek z powyższego.



Czy "sekciarskie" posłuszeństwo wobec prowincjała nie odbiera człowiekowi jego podmiotowości i godności? Przeor nakładając na o. Gużyńskiego publiczną pokutę obdarł go z podmiotowości i godności człowieczej.



Św. JPII potwierdza, że wolna wola jest dana przez Boga, nie Owsiaka.

wyjątek z powyższego: "Wolna wola sprawia, że człowiek znajduje się w szczególnej relacji do Boga: Bóg traktuje człowieka jako suwerennego partnera, któremu proponuje przymierze. Dzięki wolnej woli człowiek może przyjąć lub odrzucić Boże propozycje, a nawet sprzeniewierzyć się Jego woli, grzesząc."

Czy nie jest to stwierdzenie na podstawie relacji (przymierza) Boga z Adamem i Ewą w Raju?

A konsekwencją był grzech pierworodny.



Czyżby Św. JPII był modernistą na usługach lewków?

Fronda i jej autorzy - używacie górnolotnych słów, które wielokrotnie są w sprzeczności z Ewangelią i naukami Św. JPII.

Zarzucacie "lewakom", że naginają Biblię na swoją stronę, ale Wy robicie dokładnie to samo.

Kto Was z tego rozgrzesza?