Jakubiak bezlitośnie o hipokryzji Hołowni: Powiem to tak, żeby zrozumiał…

W mocnych słowach prezes Federacji dla Rzeczypospolitej odniósł się do szczepienia Szymona Hołowni, który wykorzystał awarię systemu, aby przyjąć szczepionkę przed seniorami. Marek Jakubiak przypomina Hołowni, że „polityka jest działaniem dla dobra wspólnego, a nie siebie samego”.

Szymon Hołownia pochwalił się w mediach społecznościowych swoją „zaradnością”. Polityk od czwartku krytykuje rządzących w związku z awarią w systemie szczepień. Sam jednak tę awarię wykorzystał, aby szybciej przyjąć szczepionkę. 45. latek zaszczepił się w Wielką Sobotę. Wcześniej zapewniał, że będzie cierpliwie czekał na swoją kolej.

Postawę założyciela Polska 2050 skomentował na antenie TVP Info Marek Jakubiak.

- „Człowieka, który moralizuje nas od kilku miesięcy, który mówi wszystkim, co jest dobre, a co złe, człowieka, który ostatnio używa dość wulgarnych słów w przekazie i człowieka, który po prostu wszystko lepiej wie, należy zapytać, czy wie czym jest polityka? Jeśli nie, to ja mu powiem”

- stwierdził polityk.

Jak podkreślił, Hołownia powinien zrozumieć wreszcie, że polityka jest działaniem mającym zmierzać do dobra wspólnego.

- „Polityka jest działaniem dla dobra wspólnego, a nie siebie samego. Powiem to takim językiem, może zrozumie”

- mówił Jakubiak.

kak/TVP Info