Jak wyglądały kulisy oferty sprzedaży chińskich maseczek od znajomego Neumanna?

Olej 20.5.20 16:42

Ten z kamienną gębą i nochalem jeszcze niedawno ciągnął za sobą smród afer. Co się stało, że raptem się oczyścił, i wszystko przyschło ??? Zresztą nie on jeden, jest ich wielu, jak i ten ze Szczecina, a i kopertowiec co to nie brał a sami ludzie mu wciskali.



Jak to jest u ciężkiej cholery, że ich nic i nikt nie jest w stanie ruszyć. Przewalają ciężkie miliony, a nas zwykłych Zenków za każde 5 groszy skarbówka ściga listami gończymi ???



Jak to jest i jak długo tak będzie ????