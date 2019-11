Jak u Barei. Internet kpi z marszałka Grodzkiego

Wiesław Kaloryfer 18.11.19 16:39

"Internet kpi ..."



To zawsze jest najśmieszniejsze. Bo w zależności od tego, czy twierdzenie to pada na łamach Frondy, wpolityce.pl, czy wyborczej, możną odnieść wrażenie, że ów "internet" jest mocno ograniczony. Jest on odpowiednio albo prawy, albo lewy. Nigdy natomiast nie jest wielobarwny, czy tam wielopartyjny. "Internetem" nazywa się wyłącznie tych, którzy sympatyzują z poglądami danego medium i wyrażają identyczne zdanie na temat danej kwestii, co tego medium dziennikarze. Wtedy ci drudzy mogą sobie napisać: "Popatrzcie! To nie tylko my. Internet tez tak uważa!