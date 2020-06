Jak rządzili na wszystko brakowało pieniędzy, będąc w opozycji chcą wydawać miliardy

Mimo tego obydwaj panowie z kamiennymi twarzami ogłaszają kolejne swoje pomysły wiążące się z dodatkowymi ogromnymi wydatkami, ba twierdzą, że jak wygrają wybory prezydenckie, to będą to pierwsze projekty ustaw, które złożą w Sejmie.

Projekt ustawy „emerytura bez podatku” to z jednej strony ogromny spadek wpływów publicznych o około 40 mld zł (a więc porównywalny z wydatkami rocznymi na program 500 plus dla każdego dziecka), z drugiej strony duża część tych utraconych przez system finansów publicznych wpływów, trafiłaby do emerytów o wysokich i bardzo wysokich świadczeniach (do 1,6 mln emerytów trafiłoby 20 mld zł i do 8,5 mln pozostałych także 20 mld zł).