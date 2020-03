Jak koronawirus wpłynie na bój o prezydenturę?

JS 10.3.20 12:15

Jeżeli obecny prezydent będzie nadal mówił o myciu rąk, odległości od innych i procedurach a nie powie - ludzie zażywajcie witaminę C i inne środki na zwiększenie odporności to co to za prezydent ? Co to za mąż stanu ? Nie piszę już o odwoływaniu się do wiary, bo tego ostatnio nie słyszymy a prez. Trump co jakiś czas odwołuje się do Boga. Może dopiero jak ujrzy jakiego spustoszenia dokonają choroby, może wtedy zawoła do Nieba, tylko czy nie będzie wtedy za późno ? Nie można być prezydentem wszystkich Polaków, bo to jest NIEMOŻLIWE. Nie można dwom i więcej panom służyć. Jeżeli Andrzej Duda jest prezydentem-chrześcijaninem, to powinien to od czasu to czasu potwierdzić, bo dlatego większość narodu go wybrała aby dawał świadectwo swojej wiary.

Pozdrawiam