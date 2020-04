Jachira: Beznadziejna opozycja, ale to wy ich wybraliście

Pokręć 29.4.20 16:00

Swoją drogą, to trochę bezczelne jest, zrzucać na własnych wyborców... własną nieudolność. No, nie spodziewałem się po Jachirze takich refleksji. To fakt. Ktoś zaczyna oczy otwierać i zauważać, że wybieranie do władzy kogoś tylko dlatego, że jest internetowym celebrytą, dziwakiem czy osobą "niebinarną" albo dlatego, że jest przystojny, czy ładna jest bardzo krótkowzroczne.

No, ale Lemingrad w tej chwili pokazał, co jest wart. Przez to, na kogo głosował. I teraz jego właśni wybrańcy mówią mu, że jest debilem, bo ich wybrał. Paradne!