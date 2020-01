Jacek Sasin: Prezydent Andrzej Duda podjął jedyną możliwą decyzję

"Udział jako niemy uczestnik i ktoś, kto nie jest w stanie powiedzieć o polskich cierpieniach i ludobójstwie, które Niemcy tutaj urządzili, powoduje, że udział pana prezydenta stał się po prostu niemożliwy. My organizujemy 27 stycznia, jak co roku, obchody na terenie muzeum Auschwitz-Birkenau. To będzie również wydarzenie o charakterze międzynarodowym i mamy potwierdzenie uczestnictwa od wielu delegacji" - powiedział wicepremier Jacek Sasin.