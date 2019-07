Jerzy 22.7.19 15:45

Znakomita inicjatywa.

Jeżeli rząd prawicowy nie chce jednoznacznie walczyć z sodomią i zgorszeniem nas i naszych dzieci to inicjatywę biorą w swoje ręce obywatele.

Przykład Białegostoku jest silnym ostrzeżeniem dla rządu. Na dzisiaj to różnej maści zboczeńcy mogą obrażać, znieważać i pluć na wszystko co najcenniejsze dla katolików i im wolno bo są pod ochroną, natomiast my katolicy mamy milczeć i patrzę.

Jeżeli homoseksualiści wymuszają sądownie na drukarzu promowanie sodomii to ok ?