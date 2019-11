Jacek Sasin broni Stanisława Piotrowicza: Nie był żadnym aparatczykiem

Alojzy Cedziło 18.11.19 12:07

No dobra . Był prokuratorem stanu wojennego . Nie jest godzien sprawować żadnej państwowej ani prywatnej funkcji . Tylko jest jeden warunek PODSTAWOWY . Zarzuty , takie i inne , wszystkie , powinien stawiać człowiek bez skazy . Mało tego . Zarzutów nie powinno się stawiać wybiórczo wybranym osobom.A tu kto stawia zarzuty . Członkowie Partii w której od dołu do góry co drugi członek to były PZPR -owiec ( z starszego grona ) Dalej . Partię zakładał TW Must z kolegą wielce zasłużonym w PRL Na koniec . Pozdrowienie dla tow Święcickiego PARTYJNEGO dozorcy prokuratury PRL -u .