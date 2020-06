Jacek Kurski będzie odpowiadał za TAI i TVP Sport

mordechaj 1.6.20 21:26

Czyli Kurski będzie odpowiadał w TVP za politykę i sport. Nie ma się co dziwić. Polityka to kasa i sport to kasa. A Kurski czuje, że już niedługo będzie na bezrobociu po porażce Dudy w połowie lipca i poddaniu rządu przez Kaczyńskiego we wrześniu.