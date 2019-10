J. Kaczyński: Nie wpuścimy do Polski rewolucji kulturowej

marek 6.10.19 16:13

Prawidłowo. Cały homozboczony czy genderowy syf niech pozostanie tam gdzie go ludzie wpuścili, na Zachodzie. Niech mają to co sobie wybrali.

U nas to całe dziadostwo nie ma szans. Może sobie co najwyżej poszczekać i pomarudzić.

Lecz to od nas zależy czy ten homofilny syf oblezie społeczeństwo. Dopóki będziemy żyć przy Bogu i jego przykazaniach nic nam nie grozi.

Lecz odejście od Niego albo lekceważenie Jego praw sprawi że tęczowa zaraza momentalnie opanuje umysły normalnych polaków.

Tak wiec tylko trwanie przy Bogu gwarantuje normalność naszego społeczeństwa. I póki co to tylko PIS jest tego gwarantem!