II wojna światowa i proroctwo abp Sheena o Polsce

W rocznicę wybuchu II wojny światowej twórcy polskiego fanpage'a poświęconego osobie abpa Fultona Sheena przypominają prorocze słowa, jakie amerykański hierarcha wypowiedział na temat Polski.

„Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, gdy Rosja i Niemcy były jeszcze wrogami, prorokowałem w radio, że podobnie jak Piłat i Herod byli wrogami i stali się przyjaciółmi nad krwawiącym Ciałem Chrystusa, tak pewnego dnia komunizm i nazizm, które obecnie są wrogami, staną się przyjaciółmi nad krwawiącym ciałem Polski. Proroctwo to ziściło się, gdy hitlerowcy i Sowieci zjednoczyli swe siły”

Źródło: "Treasure in Clay. The Autobiography of Fulton J.Sheen", 2008 r., str. 92.