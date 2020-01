Hucpa! Rzepliński broni manifestacji w togach ,,potrzebą''

stm. 12.1.20 10:24

Następny oszust się odezwał. Okradał Polaków poprzez: wypłacenie sobie ekwiwalentu za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowe ponad 20 tyś. zł.( Kodeks pracy - urlop powinien wykorzystać w danym roku kalendarzowym a najpóźniej do końca kwartału następnego roku, przy czym ten okres ostatnio przedłużono- widać jak przestrzegał prawo pracy ), - jak oświadczył jeden z sędziów " myśmy mieli wakacje"- tzn. nie orzekali ,to jakim prawem ekwiwalent..- rozpatrywał 3- 4 sprawy rocznie i to jeszcze na swoje konto zlecał rozpatrywanie spraw na umowę zlecenie poza TK, co jest niedopuszczalne,- prowadził wykłady na uczelniach w godzinach pracy ,pobierając drugie wynagrodzenie ponad 20 tyś. zł. w roku . Ponadto wyjazdy zagraniczne prywatne np. do USA na koszt podatników. I to czerwony oszust nie rozliczony.