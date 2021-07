Horban: chcemy obowiązkowych szczepień m. in. dla nauczycieli

- Rada Medyczna będzie zalecać obowiązkowe szczepienia różnych grup zawodowych - poinformował na antenie TVN24 prof. Andrzej Horban z Rady Medycznej przy premierze.

Horban wskazał także, że nie ma jeszcze w tej sprawie ostatecznych decyzji, ale są one bardzo blisko.

- Nie ma jeszcze, ale jesteśmy bardzo bliscy. Zalecenie - tak, ale jeszcze pan minister powinien przekuć to w swój komunikat lub też zalecenie co do kalendarza szczepień - powiedział.

Horban poinformował, że "prawie pewne i nawet zrozumiałe" jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla pracowników medycznych, zwłaszcza tych, którzy mają kontakt z pacjentem. W jego ocenie taki wymóg to "nic dziwnego".

"Do rozważenia" jest także obowiązkowe szczepienie nauczycieli oraz pracowników administracji. W stosunku do tych drugich Horban zastrzegł, że obowiązkowym szczepieniom powinni podlegać "nie ci schowani w biurze, tylko ci, którzy mają kontakt z masowo pojawiającymi się petentami".

Pozostałe grupy zawodowe, które mogą podlegać obowiązkowym szczepieniom to pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych oraz służby porządkowe.

Co do terminu wprowadzenia ewentualnego obowiązku Horban stwierdził, że "wszystko jest w rękach ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego".

- Można dawać grzywny codziennie, ale my zawsze raczej stoimy na stanowisku, że trzeba ludzi przekonywać - stwierdził z kolei w odniesieniu do ewentualnych sankcji za niepoddanie się obowiązkowi szczepienia.

Według Horbana wprowadzenie obowiązku szczepień powinno być ogłoszone „do końca przyszłego tygodnia, bo to ostatni dzwonek”.

jkg/tvn24