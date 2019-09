Radosław Fogiel: Stawiamy jasną granicę. Związków partnerskich nie będzie

matematyk 16.9.19 11:14

"Nie mamy planów co do zmiany obowiązującego prawa aborcyjnego" - to równie ważne deklaracje pana Fogiela w rozmowie w studiu konkurencyjnego portalu, które autor raczył przemilczeć. Żeby nie było niedomówień - powiedział to odnosząc się wprost do pytania o zaostrzenie prawa aborcyjnego w kontekście tzw. aborcji eugenicznej. Gdzie jest więc ta PIS-owska ochrona życia, którą jak mawiał klasyk "wycierają sobie te zdradzieckie mordy"?