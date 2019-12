Hołownia znalazł rozwiązanie na kłamstwa Rosji! ''Zadzwoniłbym do Putina'' Wybranowski: ,,Tu się nie ma co guzdrać''

Stanisław 30.12.19 20:35

Hołownia Ty możesz dzwonić, człowieku, dzwonić do kołchozu, ale nie na Kreml. Putina to Ty nie nawrócisz na swoje ... Nawet na jedzenie rzodkiewki kosztem wieprzowiny. Nie przekonasz go, że będą na Sądzie Ostatecznym sądzić go kury i barany. Jesteś genialnym hipnotyzerem własnej mentalności, ale nie człowiekiem dialogu z własnym społeczeństwem (wbrew temu co sugerują Twoi, człowieku, PiR-owcy i geniusze manipulacji), a tym bardziej nie jesteś i nie będziesz i nie zdołasz być "dialog-manem" Wschodu! Prędzej zostaniesz starszym ministrantem w Berlinie (np. u kard. Marxa).