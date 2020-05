Hołdys atakuje PO: Jeżdżą po Kidawie-Błońskiej jak po łysej kobyle

Atlantyk 13.5.20 22:29

Taką kandydatkę wystawili. Nie mieli nikogo lepszego? Trzaskowski z Rabiejem to chyba będą mieć jeszcze gorszy wynik, jeśli oni zastąpią panią Kidawę-Błońską. Źle to świadczy o tej partii. Nie chodzi o to, żeby wygrać, ale żeby przynajmniej mieli 20% w sondażach. Wydaje mi się, że kiedyś Donald Tusk stworzył wydmuszkę, a jak go zabrakło, to wszystko się posypało.