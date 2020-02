Holandia: Lewica proponuje pigułkę śmierci dla seniorów

Nie wystarczy. Zaburzenia psychiczne istniały od zawsze i zawsze istnieć będą. Rodziny patologiczne, molestowanie dzieci, przemoc fizyczna to też nie znak naszych czasów, tylko coś co niestety istniało od zawsze. Istniała też śmierć i wypadki. Najczęściej targają się na swoje życie dzieci które straciły nagle bliskich i takie, które na skutek wypadków stały się niepełnosprawne, okaleczone.

Ja wolę tym dzieciom realnie pomóc, a to nie jest takie proste. Ale Ty się tylko módl, jak to pięknie zabija wyrzuty sumienia, już nie myślisz, że nic nie robisz w tym kierunku, przecież pomagasz.

