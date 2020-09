HIT! Trzaskowski w klubie: ,,Zmień muzykę, to moje miasto’’

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak bawi się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W środku nocy w modnym warszawskim klubie Trzaskowski domaga się zmiany muzyki. Swoje żądania argumentuje tym, że Warszawa jest „jego miastem”.

Sprawę opisał i nagranie z imprezy zamieścił portal Pudelek.pl. Rafał Trzaskowski uczestniczył w sobotę w imprezie urodzinowej swojej znajomej zorganizowanej w popularnym warszawskim klubie Paloma. Jak relacjonują uczestnicy imprezy, około 1:00 w nocy polityk postanowił zainterweniować, ponieważ nie podobała mu się puszczana przez DJ-ów muzyka.

Na czas rozmowy oddelegowanego przez swoich przyjaciół polityka z DJ-ami muzyka została wyciszona. Próbując wynegocjować zmianę repertuaru, włodarz stolicy oznajmia, że „to jego miasto”.

- „Mówili, że oni by chcieli tańczyć, proponowali jakieś porozumienie, nie dało im się wytłumaczyć, że jak idziesz do lokalu, to nie masz wpływu na muzykę. Zostali upomniani, że jakie tańczenie, skoro nikt z nich masek nie ma” – mówi informator Pudelka.

Nagranie ironicznie skomentował na Twitterze Radosław Fogiel:

- „W Warszawie zaczęło obowiązywać prawo pierwszej nuty” – napisał.

W Warszawie zaczęło obowiązywać prawo pierwszej nuty. https://t.co/n9V6pFYExK — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 13, 2020

Wtedy sobie z tego śmieszkowałem, a okazuje się, że dotrzymał słowa 😀https://t.co/1sVWfd1T62 pic.twitter.com/gPFLwIpksK — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 13, 2020

kak/Pudelek.pl, Twitter