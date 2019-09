HIT! Poncyliusz nie zna nawet ,,szóstki Schetyny''

Przed śródmiejskim sądem rozpoczął się proces 7 z 14 kobiet, które stanęły z transparentem "Faszyzm stop" na trasie Marszu Niepodległości w 2017 r. Policja obwiniła je o "usiłowanie przeszkodzenia w przebiegu niezakazanego zgromadzenia publicznego". Kiedy pochód narodowców zbliżał się do mostu Poniatowskiego, 14 kobiet, działających m.in. w Warszawskim Strajku Kobiet i Obywatelach RP, usiadło na ulicy. Rozwinęły transparent z napisem: „Faszyzm stop”. Uczestnicy marszu próbowali im go wyrwać. Kobiety były popychane i opluwane. Tłum wyzywał je od „k**ew”, „suk” i „lac****ągów”. Wszystko widać na nagraniach zamieszczonych w internecie. Śledczy skupili się jednak bardziej na ofiarach niż napastnikach. Śledztwo w sprawie ataku na kobiety raz już zostało umorzone, a gdy sąd nakazał prokuraturze zbadać okoliczności dokładnie, ta zrobiła niewiele. – Wykonuje czynności pozorne. By dziś ustalić sprawców, potrzebny byłby jakiś czarnoksiężnik – kpi adwokat Krzysztof Stępiński, który reprezentuje „14 Kobiet z Mostu”.

