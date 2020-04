Hiszpania: Już 100 tys. zakażonych koronawirusem, nie żyje 9 tys. osób

W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\305\\\\\\\\202odek 1.4.20 13:41

Feministki hiszpańskie mogą byc dumne. Proszę bardzo jaki sukces ich demonstracji w Madrycie 8-go marca. To jeszcze nie koniec ich sukcesów. W Madrycie było wtedy , oficjalnie 1000 osób zakażonych, ile było faktycznie nikt nie wie ale w demonstrzcji brało udział 120 tyś. Więc czekam na kolejne rekordy. W GW napisało, że Włoch to kraj osłów. Co w takim razie napiszą o Hiszpanii?