Hartman: Katolicy to psychopaci. Apel o wszczęcie postępowania

"Lud Kaczyńskiego nie potrzebuje pozorów. Potrzebuje pieniędzy i poczucia, że rządzą „swoi”. Nic więcej. Żadne łajno, żaden rynsztok mu niestraszny. Paranoicy, psychopaci, patologiczni Narcyzowie i ograniczone umysłowo prymitywy mogą się czuć bezpiecznie. To ich czas. Ich Polska"-napisał ostatnio Jan Hartman, odnosząc się do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na konwencji w Lublinie. Polityków PiS krakowski etyk i filozof określa m.in. jako "stado troglodytów", których Kaczyński "trzyma za pysk". To tylko część haniebnych wyzwisk Hartmana. Fundacja im. Zygmunta Starego powołuje się na obowiązujący w UJ Akademicki Kodeks Wartości. Dokument zakłada przestrzeganie przez autorytet naukowy takich wartości jak: prawda, uczciwość i tolerancja. Wedlug sygnatariuszy listu do rektora krakowskiej uczelni, wykładowca łamie Kodeks.