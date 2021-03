Gwałtowny spadek zakażeń: Niecałe 11 tys. nowych przypadków

Ministerstwo Zdrowia przekazało już najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 10 896 nowych infekcji.

To spadek w porównaniu do ostatnich dni. Porównując jednak te dane do tych sprzed tygodnia, widoczny jest wzrost. W ubiegły poniedziałek resort informował o 6170 nowych zakażeniach.

Jeśli chodzi o dzisiejsze przypadki, nowe zakażenia dotyczą województw:

mazowieckiego (2311), śląskiego (1247), pomorskiego (1100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko – pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko – mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139). 233 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dalej podano:

„Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby”.

Na koniec Ministerstwo podsumowało:

„Liczba zakażonych koronawirusem: 1 917 527 / 47 206 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)”.

