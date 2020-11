Grzegorz Górny: Idzie wielki atak na Polskę. Stawka jest wysoka

Goszcząc w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja red. Grzegorz Górny zaznaczył, że obecną sytuację w Polsce można rozumieć jedynie jako walkę duchową. Podkreślił, że stawka tej walki jest ogromna. Jeżeli Polska podzieli los krajów Europy Zachodniej, w Europie całkowicie zapanuje dyktatura relatywizmu.

Red. Grzegorz Górny odniósł się do „czarnej mszy", jaką Światowy Zakon Szatana odprawił przyzywając nad Polskę „wszystkie moce piekielne".

- „Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji. Takiego ataku duchowego jeszcze u nas nie było. Zobaczmy, jaka jest agresja, skala nienawiści, rzucane wulgaryzmy wobec księży, wiernych. (…) Trudno sobie wyobrazić i wytłumaczyć sobie to wszystko inaczej niż odwołując się do wymiaru duchowego, do wojny duchowej, jaka się dzisiaj toczy. To widzimy chociażby w tym, że włączają się w to otwarcie sataniści” – mówił publicysta.

Zaznaczył, że dziś trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po której chcę być stronie. Czy staję po stronie, po której jest Kościół katolicki, czy po stronie Światowego Zakonu Szatana. Nie ma nic pośrodku.

- „Jest jakaś ślepota duchowa, przepaska zawiązana na oczy, dlatego że wiele z tych osób jest przekonanych, że to oni stają po stronie dobra, praw kobiet. Widać olbrzymie zwiedzenie” – zauważył.

Jak przekonuje Grzegorz Górny, Polska jest ostatnim krajem w Europie, gdzie jeszcze tradycja i wiara chrześcijańska ma jakieś rzeczywiste znaczenie i realne przełożenie na życie społeczne. Jeżeli podzielimy los krajów Europy Zachodniej i oddamy Polskę, w całej Europie zapanuje dyktatura relatywizmu.

kak/radiomaryja.pl