Grzegorz Braun o wieszaniu Szumowskiego na latarni przez lud Warszawy

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wzywał dziś z mównicy sejmowej do zakończenia kwarantanny. Jak stwierdził, jeżeli rząd uczyni to teraz, to "być może minister Szumowski nie zostanie powieszony na latarni przez lud Warszawy". Upomniany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek odparł, że on żyje historią i odwołuje się do wydarzeń historycznych.