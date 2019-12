Grodzki porównuje się do śp. Pawła Adamowicza. Prawnik marszałka straszy aktami oskarżenia

Jak czytamy w oświadczeniu, marszałek Senatu "dostrzega podobieństwo w atakach mediów rządowych na jego osobę do sytuacji zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza". Dubois w imieniu prof. Tomasza Grodzkiego odnosi się do medialnych doniesień, według których marszałek miał przyjmować łapówki.

"Pan Marszałek dostrzega podobieństwo zaistniałej sytuacji do sytuacji tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdy media rządowe rozprzestrzeniały w przestrzeni publicznej zniesławiające go treści dając niejako przyzwolenie do dalszych takich zachowań"-czytamy w oświadczeniu. Mecenas zwraca uwagę, że pierwsze oskarżenia pod adresem polityka pojawiły się dopiero wówczas, gdy Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu. Jacek Dubois wskazuje, że mowa o zdarzeniach sprzed 20 lat.