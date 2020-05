Greta Thunberg wystąpi jako… ekspert od koronawirusa

Małgorzata 14.5.20 20:18

Biedne dziecko. Jak można wykorzystywać dzieci do

politycznych rozgrywek. Wystarczy popatrzeć na zdjęcie

i zauważyć , że dziewczynka może mieć jakiś problem ze zdrowiem na tle obsesji , natręctw , lęków. I kto by pomyślał , że w takiej Szwecji gdzie taki dobrobyt ,opieka socjalna i inwigilacja życia rodzinnego dziecko może być wykorzystywane do debat

politycznych. Czy w Szwecji nie ma skautów może tam by się zaczęła udzielać ? Rzeczą zadziwiająca jest , że jej rozmówcami i słuchaczami są osoby dorosłe. A może one załapały grasującego w u.e. ś-wirusa i zdziecinniały.

Cóż one też mogą zapisać się do harcerzy.