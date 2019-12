Greta Thunberg na pasku światowej rewolucji neomarksistowskiej

Andrzej 5.12.19 10:52

Czy ona chodzi do szkoły ? Jeżeli nie to należy zgłosić to do kuratorium i ośrodka wychowawczego. Co ona może mieć do powiedzenia ?Chyba nic, bo mało co jeszcze się nauczyła. Musiałaby poznać geografie, historię, biologię, i inne przedmioty żeby z nami dyskutować. A tak to jak papużka, powtarza to co jej nawiedzeni (lewacy) podpowiedzą.