Gowin: Złożyłem dymisję w proteście

STANISLAW 8.4.20 18:41

To jak to, panie Gowin, czy jest jakaś konstytucja, która nakazuje wybory w określonym czasie, czy jej nie ma?

A kto pozwala na to, by obywateli zamęczać kolejnymi kampaniami wyborczymi?

Kto pozwala na zmiany kandydatów w trakcie, pod koniec lub przy ponownej kampanii, gdy pierwsza kampania komuś się nie powiedzie?

Społeczenstwo to nie balon do gry dla polityków w dwa czy więcej ogni, panie Gowin!