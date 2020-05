Gowin: Wybory między 20 czerwca a połową lipca

Realista 8.5.20 10:16

W zależności od TEMPA pracy SN? To Gowin nie ma wątpliwości JAKIE orzeczenie wyda SN? Żenada. Partia rządząca ustawia sobie orzeczenia SN. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że wrócilismy do komuny.



W normalnym kraju po tej niedzieli, kiedy nie będzie głosowania w konstytucyjnym terminie wyborów, rozwiązanie byłoby tylko jedno. Nowe wybory pezydenckie mogłyby być ogłoszone dopiero po opróżnieniu urzędu prezydenta. Czy to na skutek upływu kadencji czy na skutek "rezygnacji" Dudy. Po prostu nie ma już innego, zgodnego z konstytucją rozwiązania.



A w państwie Pis? Szef partii rządzącej ma dyspozycyjnych sędziów SN, którym może wydać polecenie wydania absurdalnego orzeczenia bez żadnej podstawy prawnej. Trójpodział władzy wg Pis.



I ta zadziwiająca sprawność rządów Pis. Mają pełną kontrolę nad państwem, a nie potrafią zoranizować wyborów prezydenckich. Zamiast wyborów skutecznie za to organizują kryzys konstytucyjny.