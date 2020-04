Gliński: Pamięć o ofiarach katastrofy była niszczona

- Mieliśmy do czynienia z największą tragedią po II wojnie światowej. Później, po kilku dniach żałoby narodowej, pamięć o ofiarach była niszczona. I do tej pory jesteśmy, jako społeczeństwo, podzieleni co do wielu spraw związanych z Polską, ale i tą katastrofą. Katastrofa symbolizuje dziś ten podział