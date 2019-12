Generał KGB został szefem administracji Łukaszenki

Nowym szefem Administracji Prezydenta (AP) Białorusi został generał Igor Siergijenka, dotychczasowy zastępca szefa Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) odpowiedzialny za kontrwywiad. Zastąpił na tym stanowisku Natalię Kaczanową, która została przesunięta na odcinek senacki, do Rady Republiki.

Zbliżony do Kremla kanał Nezygar w komunikatorze Telegram poinformował, że nowy szef AP Siergijenka jest uważany za poplecznika syna prezydenta, Wiktora Łukaszenki. Specjalista od moskiewskiego spisku, odpowiedzialny był za usuwanie rosyjskich agentów z Białorusi. Jest uważany za jednego z najbardziej oddanych ludzi Łukaszenki, w grudniu 2018 roku premier Siergiej Rumas włączył go do prac nad integracją Białorusi z Rosją.