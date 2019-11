'Gender i komunizm tak samo traktują dzieci'. Wstrząsające wyznanie kurator Barbary Nowak

"Nieplanowane"

Moje wspomnienie. Czasy komuny. Gab. ginekologa

Lek.- jest pani w ciąży. Ma pani już dziecko?

Ja- tak, córeczkę

Lek.- To co, usuwamy to?

Byłam w szoku! Lek. chciała zabić moje DZIECKO!

Totalitarne ideologie, czy to komuna, czy gender podobnie traktują człowieka