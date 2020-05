Gdynia. Seks z nieznajomymi i alkohol. ,,Warszawka'' ulegała pokusie

Obserwator sceny politycznej 21.5.20 14:16

Zwróćmy uwagę na przeciętnego autora tekstów broniącego czy też reprezentującego wyborców PO co przejawia się w postaci ataków na prezydenta, rząd, polskie państwo lubo osoby, których działalność jest niewygodna dla liberalnych działaczy:



bardzo często osoby te używają brutalnego języka

wydają sie toczyć pianę gdy widzą przymiotnik "katolicki"

w ich ocenie zażywanie narkotyków jak kokaina nie jest wielką sprawą

pedofilia jest zła tylko gdy da się za jej pomocą uderzyć w jedną konkretną wspólnotę

pedofilia jest tylko potknięciem gdy dotyczy celebrytów krytykujących rząd

łapówki są złe bo zawsze można o nie choćby posądzić kogoś z PiS

łapówki są tylko wypadkiem przy pracy nawet gdy są na to świadkowie, jeśli dotyczą prowadzących w przeszłości audycje w Trojce, czy dotyczą prominentnych działaczy PO

gdy dyrektorka Trójki za czasów Tuska cenzuruje politycznie artystów konserwatywnych to przecież nie jest żadna cenzura - ona ma prawo wyboru

gdy obecna dyrekcja Trójki zapobiega oszustwu przy tworzeniu listy przebojów to nie jest godne pochwały, nie istnieje żadne prawo wyboru, to zakrawa na cenzurę

gdy PiS zarządza wybory z kandydatem PO który nie zdał egzaminu i notowania oscylują wokół "0" to jest to próba uśmiercenia ludności,

gdy znajdujemy dla tamtego kandydata dublera to już mamy 10 tyś własnoręcznie zebranych z narażeniem życia podpisów zanim wystartowała kampania

Dalej nie chce mi się już pisać.

Poza tym pękam ze śmiechu.