Gasiuk-Pihowicz: Duda i PiS jak Sowieci po Czarnonylu

Andrzej 21.3.20 9:41

Co jest w tym absurdalnego? Każdy myślący człowiek widzi, że coś tu w Polsce nie gra, ale wiadomo, o co chodzi - trzeba stwarzać pozory, że wszystko jest pod kontrolą do wyborów. To jest ostatnia szansa Dudy, chwilę później będzie załamanie gospodarki i szanse Dudy będą zerowe.