Gadowski: koronawirus jest bronią biologiczną

Dam 19.3.20 20:44

Unia robi to co może zrobić. A że państwa nie nadały jej kompetencji do działania w razie epidemii, to jedyne co może zrobić to transfery pieniężne.

Reszta jest w kwestii każdego państwa z osobna.

Ale kłamać zawsze można, jeżeli to na temat kogoś, kogo nie lubisz, co?