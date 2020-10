Francuski dziennik o wyborach w USA: ,,Diabeł'' Trump ma szanse wygrać

Francuska prasa znana jest w większości z nieprzychylnego stosunku do prezydenta USA Donalda Trumpa. Dziennik "Le Figaro" przeprowadził swoje badania i uważa, iż pomimo faktu, że sondaże w większości dają wygraną Bidenowi, to „diabeł” Trump może listopadowe wybory prezydenckie w USA wygrać.

"Ouest France" to największy francuski dziennik, regionalny. Odnosząc się do czwartkowych wystąpień Trumpa i Bidena, wysoko ocenia zachowanie właśnie Trumpa, pomimo że – jak podkreśla - "Trump był wściekły, nerwowy, poirytowany" sugerując, że takigo zachowanie prezydenta USA może wynikać z niekorzystnych obecnie sondaży dla Florydy i Pensylwanii, "w których miliarder wygrał w 2016 r.”

Komentatorka Laure Mandeville z dziennika "Le Figaro"pisze:

- mimo zmasowanych ataków przeciwników i prasy, którzy przez cztery lata próbowali podważyć jego legitymację (do sprawowania władzy), amerykański prezydent pokazał niewiarygodną odporność polityczną i przeżył nie tylko ekskomunikę mediów, ale i Covid-19.

W dzienniku czytamy też, że „bębnienie przeciw Trumpowi bynajmniej go nie osłabia, ale powoduje, że nie patrząc na jego mankamenty, coraz bardziej popiera go Ameryka nacjonalistyczna, robotnicza i konserwatywna, która wciąż cieszy się, że znalazła kogoś, kto nie zawsze nadaje się do dobrego towarzystwa, ale broni jej w sposób nieposkromiony”.

