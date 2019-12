Forum Żydów Polskich o słowach Tokarczuk: Barbarzyńskie

To już było. Te dwie tradycje toczyły ze sobą ostry spór. W literaturze, ale także obok niej. Trwał on przez długie dziesięciolecia, w zasadzie przez cały XX wiek. W jego procesie zgromadził się całkiem poważny dorobek dobrze uzasadnionych argumentów. Te dwie wizje historii Polski są nadal żywe i w żywym konflikcie, czego ta ostatnia awantura jest dowodem. Jednak występowanie z prowokacyjnymi i nie do końca przemyślanymi hasłami tak, jakby nic nie zaistniało w tej materii wcześniej, jest - niestety - podejściem dość ... barbarzyńskim. Sprowadzaniem tej tematyki "do parteru". Rzucaniem jej na żer. - zaznaczył