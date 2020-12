Finansowanie ISIS przez obywateli Iraku. Jest akt oskarżenia

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Iraku zatrzymanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy są podejrzani o finansowanie organizacji terrorystycznej określonej jako Państwo Islamskie (ISIS).

Jak wynika z materiałów śledztwa, prowadzonego w latach 2017-2020 przez ABW, w przestępstwie wykorzystane zostało pozabankowe, nieformalne pośrednictwo finansowe zwane „HAWALA”. Za jego pośrednictwem Irakijczycy, działając od marca do maja 2016 r., przekazywali środki na działania bojowe prowadzone na Bliskim Wschodzie.

Przestępczy proceder zakładał transferowanie pieniędzy przez Polskę. Pieniądze, pochodzące od członków rodzin bojowników Państwa Islamskiego zamieszkałych na terenie Europy, transferowane były do Polski za pośrednictwem przekazów WESTERN UNION. Tak otrzymane środki finansowe podejrzani przekazywali następnie członkom organizacji terrorystycznych (ISIS) na terenie Iraku.

W czerwcu 2020 r. mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy ABW i do chwili obecnej przebywają w areszcie tymczasowym. 14 grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna trafił akt oskarżenia, w którym postawiony im został zarzut finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział Zamiejscowy ABW we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Informacja prasowa